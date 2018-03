Jürgen Hardt: Klar ist, dass es auch in Europa Kritik an den chinesischen Handelspraktiken gibt. Insofern wäre es wichtig, dass Europa und die USA eine gemeinsame Position zu diesem Problem formulieren und abgestimmte Forderungen, um dem Problem beizukommen.

Was will US-Präsident Trump in diesen Gesprächen konkret erreichen?

Jürgen Hardt: Das Ergebnis, das Wirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bei ihren Gesprächen mit den Amerikanern erreicht haben, ist sehr gut. Denn es wurde nicht nur ein Aufschub der Handelsschranken erreicht. Vielmehr hat sich Washington zu Gesprächen bereit erklärt, in denen beide Seiten ihre jeweiligen Vorschläge für Verbesserungen in den Handelsbeziehungen auf den Tisch legen werden. Das ist durchaus ein Sieg der Vernunft.

Warum?

Jürgen Hardt: Die amerikanische Industrie ist doch darauf angewiesen, Stahl in guter Qualität und zeitgerecht zu bekommen. Ob die US- Stahlindustrie diese Lücke so einfach ausfüllen kann, ist nicht ausgemacht. Ein Effekt könnte sein, dass die US-Bürger und die heimische Wirtschaft mehr Geld für Produkte aus Stahl bezahlen müssen. Und das ist das Gegenteil, was Donald Trump seinen Landsleuten versprochen hat.

Was hat Europa als Druckmittel in der Hand, um Trump von seinem Protektionismus abzubringen?

Jürgen Hardt: Europa ist die einzige Wirtschaftsmacht auf der Welt, die den USA ebenbürtig ist. Das weiß der US-Präsident. Das hat in Washington anfangs auch einige Skepsis gegenüber der Europäischen Union verursacht. Inzwischen sehe ich aber Anzeichen dafür, dass das Weiße Haus auf gemeinsame Aktionen im Interesse eines fairen Welthandels setzen könnte. Diese Chance muss die EU nutzen.