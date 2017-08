Die Schreckensherrschaft der Taliban, die ab Mitte der 90er Jahre die Afghanen ins tiefe Mittelalter zurückwarf, dauerte bis in den November 2001 und wurde anfänglich von Pakistan und den USA unterstützt. Das Land war bald international isoliert, die Wirtschaft lag am Boden.

Erst die Russen, dann die bürgerkriegsähnlichen Zustände ab Anfang der 90er Jahre stürzten das Land in Anarchie. Viele Gebiete gerieten unter die Kontrolle so genannter Warlords. Plünderungen, Massenerschießungen und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Hinzu kommen noch heute ethnische Konflikte, unter deren Auswirkungen immer noch Volksminderheiten wie die aus Nordafghanistan stammenden Hazara leiden.

Seit 2001 war Preuss fünf Mal in Afghanistan, etwa im deutschen Feldlager Marmal in Nordafghanistan. Er begleitete elf Einsätze der Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International aus Oberhausen und half schwerverletzte Kinder aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen. Seit dieser Zeit hält er Vorträge über das Land und seine Reisen, zeigt in Ausstellungen die Arbeit des Friedensdorfes. Im vergangenen Jahr wurde ihm für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Uli Preuss (62) ist seit 24 Jahren Text- und Fotoredakteur beim Partner Solinger Tageblatt. Als Journalist hat er immer wieder Krisenregionen bereist, so war er in Somalia, Angola, Ex-Jugoslawien, dem südlichen Senegal sowie in Kambodscha, Vietnam und Sri Lanka.

Deutschland gibt hier – wie auch in die Erneuerung der berühmten Gärten in Kabul und in die Infrastruktur des ganzen Landes, Geld zum Wiederaufbau. Bis 1989 war es der afghanisch-russische Krieg, der 18 000 afghanischen Soldaten und 14 000 Russen das Leben kostete. Weit höher ist die Zahl der zivilen Opfer. Mehr als eine Million sollen es sein.

Strategisch hatte Afghanistan immer eine große Bedeutung. Deutschland hat nie koloniale Ansprüche an Afghanistan gestellt. Mit ein Grund, warum unser Land bei den Afghanen beliebt ist. 1923 wurde die erste deutsch-afghanische Handelsgesellschaft gegründet. Der Kölner Wilhelm Rieck, als Bauingenieur 1922 in Kabul, beschreibt das Entstehen des Darulaman-Palastes in seinen Tagebüchern. Der Palast, dem Reichstag nachempfunden und im Krieg zerstört, soll bald wieder aufgebaut werden.

Kabul. Theodor Fontane beschreibt in seiner Ballade den katastrophalen Ausgang des ersten der drei angloafghanischen Kriege bis 1842. Schon damals kämpften Kolonialmächte um die Vorherrschaft am Hindukusch. Auch später sollte die Bevölkerung herhalten müssen für die wirtschaftlichen und militärischen Ziele anderer.

". . . wir waren dreizehntausend Mann, von Kabul unser Zug begann, Soldaten, Führer, Weib und Kind, erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt, irrt draußen in Nacht umher, mir hat ein Gott die Rettung gegönnt, seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. . . “

Der teuerste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr verbrauchte 8,9 Milliarden Euro. Auf seinem Höhepunkt 2012 kämpften nahezu 130 000 Soldaten aus 48 Ländern gegen einen Gegner, der sich mal Gefechte lieferte, mal unsichtbar blieb. Es gab nie Fronten, nie nach der Genfer Konvention klar umrissene Kampfgebiete. Während die Sowjets noch auf Karten markierte Minengebiete wieder räumten, verlegten die Taliban diese Minen willkürlich. Das führt bis heute dazu, dass im Land schlummernde Minen erst entdeckt werden, wenn sie explodieren. Der asymetrische Krieg eines verschlagenen Gegners blieb nicht ohne Folgen. Eine hochtechnisierte Riesenarmee hat, gemessen am Aufwand viel zu wenig ausrichten können in einem Land, dessen gewaltige Gebirge fünf Siebentausender und sechs Sechstausender und dazwischen geografische Unüberwindbarkeit für die westlichen Angreifer bereithält. Hightec-Universalsoldier kämpften gegen Männer in Latschen, die ortskundig und an die widrigen Bedingungen gewöhnt, mit einfachen Kalaschnikows bewaffnet, mit einer Handvoll Tee im spärlichen Gepäck aufbrachen und monatelang im unüberschaubaren Gelände verschwanden, bis sie gebraucht wurden.

Im Dezember 2001 landete ich mit einem Team der Oberhausener Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International auf der Airbase Bagram, weil der Flughafen in Kabul noch zerstört war. Kondensstreifen am Himmel ließen amerikanische B52 Bomber erahnen, die ihre Last auf die Festung Tora Bora abwarfen.

Heute weiß man: Mehr als 80 der rund 400 afghanischen Distrikte waren gleich nach dem Ende der ISAF-Operation immer noch oder wieder unter Kontrolle der Taliban. Aktuell gesteht selbst die Regierung ein, dass sie kaum mehr als 57 Prozent des Landes unter Kontrolle hat. In vielen Gebieten haben die Gotteskrieger wieder ihre Strukturen aufgebaut. Besonders für Frauen dort ein unhaltbarer, oft gefährlicher Zustand. Dabei ist es still geworden um das internationale Militär.

Kabul-Angriff im Juni zielte auf Deutsche Botschaft

Auf deutscher Seite sind es aktuell noch 875 Mann, Militärberater oder Sicherungssoldaten, die deutsche Aufbauhelfer im Raum Kundus und Faizabad schützen sollen. Fatal ist der Zustand und die Wirkung der afghanischen Armee. Trotz westlicher, auch deutscher Ausbilder, trotz verbesserter Strukturen, trotz modernerem Kriegsgerät. Denn die Taliban und neuerdings die Kämpfer des IS führen ihren heimtückischen Krieg weiter. Und die afghanische Armee verliert Kämpfe, Boden, Sympathien im Land und Einfluss in den Provinzen – und statistisch 22 Soldaten – täglich.

Jüngstes Beispiel sind der Überfall auf ein Militärkrankenhaus in Kabul im März, das verheerende Attentat auch gegen die deutsche Botschaft im Juni und der Angriff von Talibankämpfern auf einen Armeestützpunkt nahe Marza i Sharif. Dort erschossen die Angreifer an einem heiligen Freitag 140 Soldaten. Laut „Spiegel“ und „FAZ“ ist die afghanische Infanterie als wesentliche Teilstreitkraft nur bedingt einsatzbereit. Zusammen mit Gefallenen und Deserteuren verlor die ganze Armee 2016 ein Drittel ihrer Soldaten.

Und die Ordnungskräfte? Was wird aus einem Land, in dem die Exekutive allmählich in Kämpfen und Attentaten aufgerieben wird? Eine Rolle rückwärts ins Mittelalter wird es geben, wenn konservative Radikalislamisten wieder an die Macht kommen und den nächsten Gottesstaat ausrufen. Auch kann es für Afghanistan nicht ohne Folgen bleiben, wenn Kämpfer des IS aus Syrien vertrieben werden. Schon jetzt wird besonders auf dem Land schiere Angst verbreitet. Dorfälteste, Lehrer, Beamte werden getötet, ganze Familien eingeschüchtert oder brutal bestraft. Viele sind längst aus den Provinzen geflüchtet, leben in Kabul in erbärmlichen Lagern.

Doch auch im Raum Kabul kam es seit April 2016 zu 24 schweren Attentaten, in deren Verlauf mehr als 500 Menschen getötet und die doppelte Anzahl schwer verletzt wurde. Laut UNHCR waren es landesweit im ersten Halbjahr 2016 rund 1700 Zivilisten, die durch Anschläge ums Leben kamen, seit 2009 starben so 22 000 Zivilisten. Die Radikalislamisten schüchtern die Bevölkerung ein. Da reichen Kleinigkeiten. Wer als Bauer auf dem Land ein westlich wirkendes Stück Papier oder ein Kleidungsstück bei sich trägt, riskiert sein Leben oder das seiner Familie. Die Menschen dort sind sehr arm und dennoch bedingungslos gastfreundlich. Und nach Bewirtungen und Gesprächen weiß man: Hier fehlt ein Vater, da die Frau, da die Kinder. Wer durch Kabul fährt, tut das als westlich aussehender Mensch besser unauffällig. Man fährt an Betonwällen vorbei. davor schlecht bezahlte Wachposten, die sich an der Kalaschnikow genauso billig verdingen müssen, wie es die Tagelöhner an den Ausfallstraßen der Stadt tun. Unsägliche Armut, auch sie ist das Ergebnis vieler Kriegsjahrzehnte.