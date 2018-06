Eine erste Bilanz sieht durchwachsen aus – nicht jeder Minister hat durch erkennbare Leistung überzeugt.

Berlin. 100 Tage Groko. Grund genug, einige Akteure von CDU, CSU und SPD genauer unter die Lupe zu nehmen. Wer konnte Akzente setzen – und wer nicht?

Angela Merkel (CDU). Der Stern der Kanzlerin ist so tief gesunken wie noch nie in den 13 Jahren ihrer Amtszeit. Die CSU hat die CDU-Vorsitzende zum Abschuss freigegeben. Merkel hat nun noch bis zum EU-Gipfel Ende Juni Zeit, sich politisch in der Asylfrage zu befreien. In den ersten 100 Tagen war sie vor allem damit beschäftigt, international die alte Weltordnung zu retten. Eher vergeblich. Jetzt geht es für sie daheim politisch um alles.

Horst Seehofer (CSU). Einer, der in der Migrationspolitik hart aufgetrumpft hat. Der Innenminister hat einen klaren Kampfauftrag: Er soll Angela Merkel in der Asylfrage zur Räson bringen. Und wenn das nicht gelingt, soll sie halt stürzen. Sein geheimer „Masterplan Migration“ ist da Mittel zum Zweck. Die Bamf-Affäre konnte Seehofer abschütteln; dass er auch für Heimat und Bauen zuständig ist, ist schon in Vergessenheit geraten.

Volker Kauder (CDU) und Andrea Nahles (SPD). Die Fraktionschefs haben in den drei Monaten der Groko ein unterschiedliches Bild abgegeben: Kauders Stern ist verblasst, den Aufstand gegen Merkel in der Unionsfraktion konnte er nicht stoppen. „Totales Versagen“, so ein Parteifreund. Nahles Sternchen steigt hingegen leicht. Sie hat mehr Zug in die SPD-Fraktion gebracht. Ihr Vorteil im Moment: Sie muss nur zuschauen, wie sich CDU und CSU zerlegen.

Alexander Dobrindt (CSU). Der CSU-Landesgruppenchef ist jetzt so etwas wie der bayerische Bulldozer in Berlin. Er hat die Christsozialen in den ersten 100 Tagen deutlich lauter und polarisierender aufgestellt. Dobrindt will die AfD wieder aus dem Bundestag drängen und er sieht sich als Anführer seiner selbst ausgerufenen „konservativen Revolution“ gegen Merkel. Dobrindts Stern soll noch höher steigen – anstelle Seehofers möchte er wohl CSU-Chef werden.

Olaf Scholz (SPD). Olaf, wer? Der Bundesfinanzminister hat für seinen ersten Haushalt gleich Prügel bezogen. Also musste er bei Verteidigung und Entwicklung ordentlich Mittel drauflegen. Die schwarze Null, oder besser: die rote Null steht. Ansonsten ist Scholz in den ersten 100 Tagen unter dem Radar geflogen. Kein Stern, kein Star. Und was nicht ist, wird in diesem Fall vermutlich auch nicht werden.