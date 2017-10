Die „Große sozialistische Oktoberrevolution“ war ein Putsch von Extremisten gegen eine demokratische Regierung.

Berlin/Petersburg. Der wortwörtliche Startschuss war eine Platzpatrone, die der Kreuzer „Aurora“ am 25. Oktober gegen 21.40 Uhr aus der Bugkanone über Petrograd hinwegfeuerte. Auf das verabredete Zeichen hin begannen Soldaten und bewaffnete Arbeitermilizen der Bolschewiki mit dem Sturm auf das Winterpalais, brachen das riesige eiserne Tor mit dem Adler des Zaren auf und erorberten den Palast mit seinen mehr als 1000 Zimmern. So begann die „große sozialistische Oktoberrevolution“, der „rote Oktober“ – zumindest auf der Leinwand.

In Eisensteins Film wird statt des Palastes der Pferdestall gestürmt

Denn die Bilder, die die Erinnerung an den Beginn der angeblichen russischen Revolution bestimmen, stammen aus dem Film „Oktober“, den der Regisseur Sergei Eisenstein („Panzerkreuzer Potemkin“) erst 1928 drehte; die Filmmusik schrieb Star-Komponist Dmitri Schostakowitsch. Kleiner Schönheitsfehler: Das große Tor mit dem Adler des Zaren, das die roten Garden in Eisensteins Film heldenhaft stürmen, führte nicht zu den Regierungsräumen (am anderen Ende des Palasts), sondern zu den Pferdeställen.

In Wahrheit nahmen die Bolschewiki das Winterpalais am 7. November 1917 (Oktober nach dem damals gültigen julianischen Kalender Russlands) nahezu kampflos ein: Die Verteidiger, überwiegend Offiziersschüler, gaben auf und gingen einfach weg. Ein letztes Frauen-Bataillon der Verteidiger verabschiedete sich am Morgen nach dem „Sturm“, der in Wahrheit ein linksradikaler Putsch war – und sich nicht gegen den Zaren, sondern eine demokratische Regierung richtete.

Der ganze Putsch ereignete sich so geräuschlos, dass der US-Journalist und spätere Gründer der kommunistischen Partei der USA, John Reed (1887–1920) davon nicht einmal in Petrograd etwas mitbekam. In seinem Bericht schrieb er: „Mittwoch, 7. November. Ich hatte mich sehr spät erhoben. Vom Peter-Paul schlug bereits die Mittagsglocke, als ich den Newski hinunter schritt. Der Tag war kalt und ungemütlich. Vor den geschlossenen Türen der Staatsbank standen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. ,Wozu gehört ihr?’ fragte ich, ,zur Regierung?’ ,Die Regierung ist futsch. Slawa Bogu’ (Gott sei Dank).“

Obwohl der Anführer der bolschewistischen Machtergreifung, Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), bis heute verehrt und einbalsamiert im Mausoleum des Kreml aufgebahrt liegt, will das offizielle Russland den Geburtstag der Revolution im kommenden Monat nicht so richtig feiern: Alles, was nach Revolution riecht, ist Wladimir Putin höchst suspekt, denn nichts fürchtet der russische Präsident so sehr wie eine innere Revolution nach ukrainischem Vorbild.