London. Im Zentrum Londons hat es nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag einen schweren Zwischenfall an der U-Bahnstation Oxford Circus gegeben. Scotland Yard rief Menschen auf, Gebäude aufzusuchen oder das Areal zu meiden. Augenzeugen berichteten, dass sie Schüsse gehört hätten.

«Die Lage ist total unübersichtlich», sagte ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. «Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung.»

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street wurden geschlossen. Die Züge hielten dort nicht mehr an. Die Polizei um 18:42 Uhr auf Twitter mit, dass sie weder verdächtige Personen ausmachen konnten, noch wurden Beweise für mögliche Schüsse gefunden. Trotzdem fordert sie weiterhin die Menschen auf, in Gebäuden sich aufzuhalten. dpa/red

If you are on Oxford Street go into a building. Officers are on scene and dealing. More info when we can — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24. November 2017

Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24. November 2017

At about 16:38 we started to receive numerous 999 calls reporting shots fired in a number of locations on #OxfordStreet & at Oxford Circus tube station. Given the nature of the info received we responded as if the incident was terrorism, including the deployment of armed officers — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24. November 2017