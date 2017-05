Grevenbroich. Ein Schutzengel war offensichtlich an Bord des Wagens, in dem eine Familie mit einem einjährigen Kind am Montag auf der A 46 unterwegs war.

Der Kombi wurde bei einem Unfall gegen 16.45 Uhr zwischen zwei großen Lastzügen eingeklemmt. Laut Polizei erlitten der 30 Jahre alte Fahrer, die 32 Jahre alte Beifahrerin und das Kleinkind nur leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer eines Lastzuges nach dem Überholen wieder auf die rechte Spur gewechselt und dabei den am Stauende stehenden Pkw übersehen. Der Lastkraftwagen drückte den Kombi auf den davor stehenden Sattelzug. Der Stau war wegen der Baustelle auf der A 46 in Fahrtrichtung Neuss entstanden. cso