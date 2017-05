Essen. Ein zweijähriger Junge ist in einer Essener Erstaufnahme für Flüchtlinge schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Es handele sich aber vermutlich nicht um ein Sexualdelikt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Flüchtlingskind, das mit seiner Familie in der Landeseinrichtung wohnt, wurde am Mittwochmorgen schwer verletzt aufgefunden. Es kam in ein Krankenhaus. Die Verletzungen seien kritisch gewesen. Inzwischen habe sich der Zustand stabilisiert. Die Polizei versucht jetzt, die Geschehnisse zu rekonstruieren. Sie befragt Mitarbeiter und Bewohner. dpa