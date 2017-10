In einer Wohnung in Gelsenkirchen hat die Polizei zwei weibliche Leichen entdeckt. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilten die Beamten am Montag mit.

Ein Zeuge hatte die Polizei am Sonntag alarmiert. Über Identität und Alter der Toten sowie die Situation am Fundort in der Altstadt machten die Beamten zunächst keine Angaben. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Die Arbeit stehe erst am Anfang. Daran seien viele Ermittler beteiligt.

Die Polizei nannte die Ermittlungen «sehr aufwendig». (dpa)