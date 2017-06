Beschädigte Autos stehen am 09.06.2017 auf der Autobahn 6 (A6) bei Viernheim (Hessen). Bei einem Auffahrunfall, an dem insgesamt acht Autos und ein Lkw beteiligt waren, sind nach ersten Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen, neun weitere wurden schwer verletzt. (zu dpa «Zwei Tote und neun Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf A6» vom 09.06.2017 - Bestmögliche verfügbare Qualität) Foto: Rene Priebe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++