Schmallenberg. Bei einem Autounfall auf einer Landstraße im sauerländischen Schmallenberg sind am frühen Samstagmorgen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer ums Leben gekommen.

Die Polizei geht davon aus, dass sie als Beifahrer in einem Wagen saßen, der von einem alkoholisierten 18-Jährigen gelenkt wurde. Der Wagen war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Die zwei Männer starben noch an der Unfallstelle. Der nur leicht verletzte 18-Jährige floh, konnte später aber ausfindig gemacht werden.

Alle drei kommen aus Schmallenberg, wie die Kreispolizei in Meschede mitteilte. (dpa)