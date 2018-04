Gleich zweimal hat es gestern auf der A4 bei Köln gekracht. In einem Fall hatte ein Mann sein Auto verlassen. Wie man sich bei einer Panne richtig verhält.

Köln. Dass ein Unglück selten allein kommt, mag eine überstrapazierte Binsenweisheit sein. Im Falle von gleich zwei tödlichen Unfällen auf der Autobahn 4 bei Köln, die sich in der Nacht zu gestern und gestern am frühen Morgen mit einem zeitlichen Abstand von rund sechs Stunden ereignet haben, ist sie wohl tragische Gewissheit: Als „ungewöhnlich“ stuft die Polizei Köln den ersten Unfall ein, in Folge dessen ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen ist.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, hatte der Mann nach einer Panne seinen Wagen auf dem Seitenstreifen abgestellt und war daraufhin ausgestiegen. Die Warnblinklichtanlage war eingeschaltet und die Motorhaube des Autos geöffnet, als ein heranfahrender Lkw den Mann erfasste. Er starb noch an der Unglücksstelle. Weitere Details zum Unfallhergang blieben zunächst unklar. Die Polizei sperrte die A4 in Richtung Olpe zwischen dem Kreuz Köln-Süd und der Anschlussstelle Köln-Poll für fast zwölf Stunden.

23-jähriger Beifahrer starb noch an der Unfallstelle im Auto

Wenige Stunden später kam es auf der A4 gestern Morgen zu einer regelrechten Karambolage: An einem Stauende fuhr ein junger Mann kurz hinter der Anschlussstelle Klettenberg auf einen anderen Wagen auf und schleuderte mit seinem Auto gegen einen Lastwagen und wieder zurück auf die mittlere Spur. Ein weiterer Wagen prallte daraufhin in die rechte Seite seines Fahrzeugs, in dem der 23-jährige Mitfahrer getötet wurde. Der 21 Jahre alte Fahrer sowie ein weiterer Insasse kamen bei dem Aufprall mit leichten Verletzungen davon.

Zudem wurden eine 59-Jährige mit schweren und ein 26-Jähriger mit leichten Verletzungen behandelt. Die A4 war nach diesem Unfall zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Poll für mehrere Stunden auf einer Strecke von rund 15 Kilometern gesperrt.

Deutlich häufiger als ungesicherte Personen auf der Fahrbahn wie im ersten Fall habe die Polizei Unfälle der letzteren Kategorie zu verzeichnen, betont Bendedikt Kleimann, Sprecher der Polizei Köln: „Dass beispielsweise ein Lkw ungebremst in ein Stauende auffährt, ist leider ein verbreitetes Problem – gerade wenn Alkohol im Spiel ist, oder der Fahrer etwa durch sein Smartphone vom Straßenverkehr abgelenkt ist.“

Fragen wirft für die Polizei dagegen der erste Unfall auf, bei dem die Ermittlungen zurzeit noch laufen. „Uns liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Lkw-Fahrer in irgendeiner Weise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 57-Jährige kurzzeitig die Fahrbahn betreten und damit wohl den Unfall verursacht hat.“ Zahlen, wie häufig Unfälle beim Verlassen eines Fahrzeugs an einer stark befahrenen Straße oder gar auf der Autobahn passieren, gibt es laut NRW-Innenministerium nicht.