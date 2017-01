Moers Zwei Pferde verursachen schweren Unfall auf A40

Zwei Pferde sind aufgrund von Silvesterböllern aufgeschreckt und auf die A40 bei Moers gerannt und haben einen schweren Unfall verursacht.

Moers. Aufgeschreckt von Silvesterböllern sind zwei Pferde in Nordrhein-Westfalen auf die Fahrbahn der A40 gerannt und haben einen schweren Unfall verursacht. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und kollidierte frontal mit den Tieren. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Pferde überlebten den Zusammenstoß nicht.

Von wem die Böller geworfen wurden und ob der Werfer absichtlich auf die Pferde gezielt hatte, war für die Ermittler zunächst unklar. Die Pferde waren mit ihrer Halterin nicht weit von der Autobahn entfernt bei Moers unterwegs, als die Silvesterböller explodierten. Die Tiere seien durchgegangen und auf die Fahrbahn gelaufen, sagte der Sprecher. Die Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte frontal mit den Pferden zusammen. Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden, um sie aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu befreien. (dpa)