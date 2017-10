Insgesamt drei Männer sind bei Streitigkeiten schwer verletzt worden.

Düsseldorf. Zwei Messerstechereien, die laut Polizei jedoch in keinem Verhältnis zueinander stehen, haben am sich am Wochenende in Düsseldorf ereignet. Bei einer Messerattacke in der Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag zwei Männer im Alter von 23 und 39 Jahren schwer verletzt worden. Sie hätten mit Freunden vor einem Schnellrestaurant gestanden, als sie von mehreren Tätern unvermittelt angegriffen worden seien, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Die Angreifer gingen mit einem Messer und einem Schlagstock auf die Gruppe los und flohen anschließend. Zwei Tatverdächtige im Alter von 41 und 28 Jahren konnten wenig später gefasst werden. Von ihren Komplizen fehlte jedoch weiter jede Spur. Nach Polizeiinformationen waren die Gewalttäter vermutlich zu fünft unterwegs.

Am Rathausufer in der Altstadt ist in der Nacht zu Sonntag dann ein 21-Jähriger niedergestochen worden, weil er offenbar einen Streit schlichten wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann in der Nacht zum Sonntag mit Freunden auf einer Partymeile unterwegs und beobachtete eine Schlägerei, wie die Polizei mitteilte. Als der 21-Jährige schlichten wollte, wurde er angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt, Lebensgefahr besteht nicht. Polizisten stellten die Tatwaffe sicher und nahmen zwei Verdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren vorläufig fest. Red

Zwei Messer-Attacken in der City