Jülich. Durch die Explosion einer Granate sind zwei junge Männer in Jülich (Kreis Düren) verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben von Donnerstag hatten die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer die Granate in einem Wald gefunden. Wie es am Mittwoch genau zu dem Unfall kam, war nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst nicht bekannt. Die Verletzten seien noch nicht befragt worden, die medizinische Versorgung sei erst einmal wichtiger. Der WDR hatte über die Explosion berichtet. dpa