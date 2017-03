Am Dienstag ist es zunächst sonnig. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken und vom Münsterland bis zur Eifel sind einzelne Schauer möglich. Die Temperatur erreicht 18 bis 20 Grad, in höheren Lagen um 16 Grad. Der Wind weht zunächst schwach aus Süd, am Nachmittag mäßig bis frisch aus Südwest. In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt. Anfangs sind einzelne Schauer möglich, ausgangs der Nacht kann es örtlich etwas regnen. Die Temperatur geht auf 10 bis 6 Grad zurück.

Am Mittwoch ist es meist stark bewölkt und zeitweise fällt etwas Regen. Die Temperatur erreicht 15 bis 17 Grad, in höheren Lagen um 12 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit teils starken Böen aus Südwest bis West. In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd, teils auch stark bewölkt und vereinzelt fällt noch etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 6 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Am Donnerstag ist es wechselnd, zeitweise auch stark bewölkt. Bis zum Mittag kann es noch örtlich leicht regnen, danach ist es niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 18 bis 22 Grad, in den Hochlagen 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 10 bis 7 Grad zurück. DWD