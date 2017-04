Bergheim. Beim Zusammenprall eines Zuges mit einem Lastwagen in Bergheim bei Köln sind am Donnerstagmorgen 14 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Sattelzugs an einem unbeschrankten Bahnübergang die akustischen Warnsignale des Zuges missachtet. Bei der Kollision kippte der Sattelzug um und verlor seine Ladung mit Kieselsteinen.



Der Lkw-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwölf Fahrgäste des Zuges und der Lokführer erlitten leichte Verletzungen. Warum der Lkw-Fahrer die Signale des Zuges nicht beachtete, ist unklar.



Nach Angaben der Deutschen Bahn ereignete sich der Unfall auf einer Regionalbahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln. Im Bereich Bergheim ist die Strecke eingleisig und bleibt daher bis zur Bergung des Zuges blockiert. Bis zum Nachmittag sollte der verunglückte Lastwagen abtransportiert werden. dpa/Red.