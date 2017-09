Euskirchen. Eine 16-jährige Inline-Skaterin ist in Euskirchen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden, möglicherweise weil sie ihn nicht gehört hat. Nach Angaben der Polizei war es am Montag auf einem unbeschrankten kleinen Übergang in der Ortschaft Stotzheim zu dem Unfall gekommen. Es gebe Hinweise, dass die 16-Jährige bei dem Unfall Kopfhörer getragen haben soll, sagte ein Polizeisprecher. Der Zugfahrer erlitt einen Schock. Die «Kölnische Rundschau» hatte zuerst berichtet.