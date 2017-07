Am Düsseldorfer Flughafen fehlen in den Sommerferien bis zu 75 Kontrolleure. Mitarbeiter klagen über ein zu hohes Arbeitspensum. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Konzentration nachlässt – und gefährliche Gegenstände übersehen werden könnten.

Düsseldorf. Personenkontrolle ist ein Massengeschäft. Täglich müssen Tausende durch den Düsseldorfer Flughafen geschleust werden – jetzt, mit dem Start der Sommerferien am Freitag, sind es sogar noch mehr. Erst in der vergangenen Woche meldete der Airport ein neuerliches Passagierplus von zwölf Prozent. Demzufolge sind die Sicherheitskräfte extrem unter Druck. Selbst wenn die Kontrolleure einen guten Job machen, irgendwann kommt der Punkt, an dem sie die Konzentration verlieren – und gefährliche Gegenstände an den Radargeräten übersehen könnten.

Die Gewerkschaft Verdi prangert die extrem hohe Arbeitsbelastung an. Personalnot, vier bis sechs Stunden Kontrolldienst am Stück, veraltete Schulungsprogramme und nur eine Pause führen zu Überforderung und Erschöpfung.

„Wir haben zu wenig Leute, und die Leute sind überlastet. Das ist gefährlich für die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeiter. Nach zwei Stunden an der Sicherheitsschleuse muss es eine kurze Erholungspause geben“, fordert Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. „Bei 60 Prozent geht es um den Preis, 40 Prozent ist Qualität. Sicherheit darf aber nicht vom Preis abhängen.“

Eine Entwicklung, die nur schwer aufzuhalten ist, seit private Sicherheitsunternehmen vor Jahren die Polizeiarbeit an den Flughäfen übernommen haben. Die Bundespolizei hat die Fachaufsicht, das Unternehmen Kötter erbringt seit 2014 und noch bis 2020 die Sicherheitsdienstleistungen.

„Unter den schlechten Rahmen- und Arbeitsbedingungen machen die Mitarbeiter einen guten Job“, sagt Tarim. „Doch wie sollen sie sich fortbilden, wenn die Schulungssoftware des Bundesinnenministeriums auf dem Stand von 2009 ist? Das hat mit nachhaltiger Weiterbildung nichts zu tun.“ Ein neues Bildbearbeitungsprogramm ach X-Ray gibt es nicht. Das Bundesinnenministerium meint indes, die Software sei ausreichend. „Passiert ein Fehler, wird der Mitarbeiter sogleich abgemahnt. Doch eigentlich müssten wir die Bundespolizei für diese miserablen Rahmenbedingungen abmahnen“, sagt Tarim.

„Es ist mir egal, ob ich Bleistifte zähle oder Integralrechnung mache, ich brauche eine Pause.“

Boarding Bei den Flughafenkontrollen hat die Bundespolizei die Aufsicht. Die Arbeit an den Sicherheitsschleusen übernehmen aber vielerorts private Sicherheitsdienstleister. Das bietet mehr Flexibilität, weniger Kosten. 900 Mitarbeiter arbeiten am Düsseldorfer Airport für Kötter. Aufgrund der voraussichtlich längeren Wartezeiten in den Sommerferien hat Germanwings am Düsseldorfer Airport seine Boarding-Zeiten angepasst und auf 40 Minuten verlängert.

Sicherheitsmitarbeiter am Düsseldorfer Flughafen

Was die Mitarbeiter aber vor allem ärgert, ist die Tatsache, dass die Kontrollstunden für die Sommerferien von der Bundespolizei viel zu niedrig kalkuliert worden sind, sagt ein Security-Mitarbeiter, der anonym bleiben will. „Rechnet man das durch, sind das in der Spitze 75 fehlende Stellen. Wie soll unter diesen Umständen eine vernünftige Personalplanung stattfinden?“