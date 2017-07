Was Schul-Experten über gute und schlechte Noten und hohe Erwartungen sagen. Es gibt Strategien, Probleme zu überwinden.

Aachen. Am Freitag gibt es an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen Zeugnisse. Die meisten Schülerinnen und Schüler wissen zwar bereits, was sie zu erwarten haben - aber wenn sie das Ergebnis des Schuljahrs dann in gedruckter Form mit nach Hause nehmen und ihren Eltern zeigen müssen, kann das beim einen oder anderen doch Sorgen und Angst auslösen.

Welche Rolle spielt die familiäre Situation, wenn es um schulische Leistungen geht?

„Die Zeugnisvergabe kann eine ohnehin angespannte familiäre Situation verschärfen, besonders dann, wenn Jugendliche in der Pubertät sind.“ Das sagt Elisabeth Pajonk von der Erziehungsberatungsstelle der Städteregion in Kohlscheid. Es sei besser, das Thema Zeugnis zunächst einmal ruhen zu lassen, eine Erholungspause einzulegen.

„Wichtig ist es, im Schuljahr Elternsprechtage und die Kontakte zu den Lehrern zu nutzen und den Umgang in der Familie zu hinterfragen“, sagt sie. Sie regt an, die Lern-Atmosphäre daheim zu bedenken, vor allem Jugendliche nach der Schule nicht sofort mit Fragen wie „Habt ihr die Arbeit zurück?“ oder „Was war los?“ zu bedrängen. Hier können Alltagsstrategien für Strukturen sorgen – auf keinen Fall dürfe jedoch der Vorwurf der Faulheit dazu gehören.

Sollte in den Ferien geübt und gelernt werden, damit es im nächsten Schuljahr besser klappt?

„Kinder brauchen Ferien, mindestens zwei Wochen an einem Stück“, fordert Professor Beate Herpertz-Dahlmann, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in der Uniklinik Aachen. Sie höre immer wieder von Familien, in denen die Jugendlichen während der Ferien täglich lernen müssen. Aber: „Selbst zwei Stunden am Tag setzen das Kind unter Spannung.“

Schul- und Versagensängste liegen laut Herpertz-Dahlmann in der häufig extrem hohen Erwartungshaltung der Eltern begründet. „Die höchste Rate bei den Schulverweigerern registrieren wir, wenn die Schule wieder anfängt.“ Vielfach beobachtet die Ärztin bei Schülern körperliche Symptome – Magenschmerzen, Durchfall, Schwindel bis zum Erbrechen, die mit der Angst vor der Schule zusammenhängen.

Was signalisieren die Noten auf dem Zeugnis?

„Ein Zeugnis markiert stets die individuelle Entwicklung eines Jugendlichen“, sagt Anna Kempen, stellvertretende Leiterin des schulpsychologischen Dienstes Kreis Düren. Nach ihrer Einschätzung haben auch persönliche Veränderungen eine Bedeutung – ob sich nun Noten verbessern oder verschlechtern.