Neuss. Der Motorradhersteller Yamaha ruft wegen möglicher Sicherheitsprobleme etwa 10 000 Fahrzeuge in Deutschland zurück. Von der Aktion seien die Modelle Yamaha XSR900, MT-09 und Tracer 900, wie das Unternehmen am Montag in Neuss mitteilte.

Grund für den Rückruf ist laut Yamaha ein fehlerhaftes Bauteil, wodurch die Gefahr besteht, dass sich die untere Lenkerhalterung lockern könnte. Dies könnte dazu führen, dass sich die feste Verbindung zwischen Lenker und Motorrad löst. Die betroffenen Kunden sollen sich laut Yamaha umgehend an die Händler wenden. Die erforderliche Montage sei kostenlos.