Zum zweiten Mal war der Wuppertaler Achim Stein auf Rettungseinsatz vor der libyschen Küste. Seine Erlebnisse schockieren. Kritik an seiner Mission weist der 55-Jährige zurück.

Wuppertal/Mittelmeer. Zur Mitte ihres Einsatzes passiert das, was die Besatzung der „Sea Eye“ in jedem Fall verhindern wollte. Das Schiff muss 156 Personen aufnehmen. Ausgelegt ist es für so viele Passagiere nicht. Doch die Alternative wäre, die Menschen, die sich von der libyschen Küste auf den Weg gemacht haben, im Mittelmeer sich selbst zu überlassen – auf einem Boot, das schon jetzt beinahe auseinanderfällt. Die anderen Rettungsschiffe sind überfüllt, die „Sea Eye“ die letzte Hoffnung.

Die Lage im Mittelmeer ist weiter dramatisch. Diese Erfahrung machte Achim Stein (55), Arzt aus Wuppertal, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal einen Rettungseinsatz vor der libyschen Küste mitgemacht hat.

Nach einem ruhigen Start werden 30 Boote gemeldet

Eigentlich hatte der Einsatz ruhig angefangen. Am Mittwoch, den 21. Juni, hatte sich die neunköpfige Besatzung der „Sea Eye“ vom maltesischen Valletta aus auf den Weg gemacht. Etwa 30 Stunden dauert die Fahrt zu den kritischen Regionen zwischen Libyen und Italien. In den ersten Tagen patroullieren die Helfer noch entlang der 24 Seemeilen-Grenze, in denen das Gewässer von den libyschen Behörden kontrolliert wird. Am Sonntag kommt dann der erste Hilferuf. Die Seenotrettungsleitstelle in Rom bittet die Schiffe der Nichtregierungsorganisationen (NGOs), sich auf den Weg zu machen. „Es wurden an diesem Morgen etwa 30 Boote gemeldet, die die libysche Küste auf Höhe Sabratah verlassen haben“, schreibt Achim Steins Sohn Johannes in seinem Einsatztagebuch – für ihn war es der erste Einsatz.

Johannes Stein war zum ersten Mal im Einsatz, sein Vater fuhr schon zum zweiten Mal auf der „Sea Eye“ mit. Trotzdem war es für ihn eine neue Situation.

Erst jetzt fahren die Rettungsschiffe näher an die Küste. Zwölf Seemeilen Abstand müssen sie aber in jedem Fall halten – dort beginnt libysches Gewässer. Mit der Meldung beginnt ein fünftägiger Dauereinsatz. Teils versorgen sie die Bootsinsassen mit Schwimmwesten, teils ziehen sie sie zu einem größeren Boot, das sie aufnehmen kann. Was später mit ihnen passiert, wissen sie nicht. Viele landen in Italien.

Einsätze wie diese stoßen immer wieder auf Kritik. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) äußerte sich erneut zu den NGOs im Mittelmeer. „Die Italiener untersuchen Vorwürfe gegen NGOs: Zum Beispiel, dass Schiffe ihre Transponder regelwidrig abstellen, nicht zu orten sind und so ihre Position verschleiern“, sagte er in einem Interview. „Das löst kein Vertrauen aus.“ Der italienische Innenminister Marco Minniti habe ihm auch gesagt, dass es Schiffe gebe, die vor der libyschen Küste einen Scheinwerfer einschalteten, um den Schleppern ein Ziel vorzugeben. Österreichs Innenminister ging mit seiner Kritik weiter: Natürlich dürfe niemand im Mittelmeer ertrinken. „Wir müssen aber trotzdem unterbinden, dass sogenannte Helfer weiterhin mit ihren Booten in libysche Hoheitsgewässer eindringen und dort die Flüchtlinge von den Schleppern direkt übernehmen.“

Achim Stein, Arzt, über die Situation vor der libyschen Küste