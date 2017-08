Dubai. In einem der höchsten Wolkenkratzer in Dubai ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Feuer sei gelöscht worden. Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht. In dem Hochhaus mit dem Namen The Torch hatte es bereits vor zwei Jahren gebrannt.

Auf vom örtlichen Zivilschutz veröffentlichten Bildern war zu sehen, dass das Gebäude vom mittleren bis zum oberen Bereich offenbar komplett ausbrannte. In einigen unteren Stockwerken war dagegen noch Licht hinter den Fenstern zu sehen. Bewohner verließen das Hochhaus in Panik.

Flammen und Rauch dringen aus dem Hochhaus «The Torch» in Dubai.

Bei dem Brand im Jahr 2015 hatte es schwere Schäden an dem Gebäude gegeben, in dem sich Luxuswohnungen befinden. Auch nahegelegene Gebäude mussten damals evakuiert werden. In Dubai hat es in den vergangenen Jahren immer wieder in Hochhäusern gebrannt. Anfang dieses Jahres kündigten die Behörden strengere Brandschutzvorschriften an. jep/AFP