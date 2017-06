Altbau in Kreuzberg

Berlin (dpa) - Beim Brand einer Wohnung in Berlin ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Rettungskräfte noch versucht, sie zu reanimieren. Todesursache ist den Angaben zufolge vermutlich eine Rauchgasvergiftung.

Die Frau wohnte im dritten Stock des Altbaus in Kreuzberg, der am Freitagmorgen in Brand geriet. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen, vier weitere leichte.

Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und hohen Stichflammen. Der Brand griff laut Feuerwehr auf die darüber liegenden Stockwerke über. Die Bewohner konnten alle in Sicherheit gebracht werden. Etwa 100 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Weshalb es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.