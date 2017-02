Wochenende ohne Internet - 16-Jähriger randaliert bei der Uroma

Weilerbach. Ein 16-Jähriger hat in der Wohnung seiner Uroma in Rheinland-Pfalz randaliert, weil ihn der nicht funktionierende WLAN-Anschluss völlig aus der Fassung gebracht hat.

Die 78-jährige Frau aus Weilerbach hatte für ihren Urenkel zwar einen schnelleren Internetzugang bestellt, wie die Polizei in Kaiserslautern am Wochenende mitteilte. Weil dieser aber erst am Montag installiert werden konnte und es bis dahin keinen Internetzugang gab, sei der Jugendliche am Freitagabend ausgerastet.

Die 78-Jährige flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei, die den Jungen beruhigen konnte. Er sollte das Wochenende dann bei seiner Großmutter verbringen - ob diese einen funktionierenden Internetzugang zu bieten hatte, war den Ermittlern nicht bekannt. dpa