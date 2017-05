Moskau/Houston (dpa) - Zwei US-Astronauten haben am Dienstag erfolgreich einen Computer an der Außenseite der Internationalen Raumstation (ISS) repariert. Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa in Houston dauerte der ungeplante Außeneinsatz 2 Stunden und 46 Minuten.

Dabei tauschten die ISS-Kommandantin Peggy Whitson und ihr Kollege Jack Fischer ein defektes Computerteil aus. Außerdem installierten sie Antennen, die bei künftigen Arbeiten außen an der Station die Kommunikation verbessern sollen.

Der Computer hatte den Angaben nach am Samstag den Geist aufgegeben. Er ist unter anderem für die Solaranlage und die Kühlung zuständig. Er steuert auch einen Roboterarm, mit dem bis zu 25 Mini-Satelliten ausgesetzt werden sollten. Diese Aktion musste wegen der Computerpanne vorläufig verschoben werden.

Für Whitson war es der zehnte Einsatz im offenen Weltraum. Sie ist damit nach Angaben der Nasa nicht nur Rekordhalterin bei den Frauen, sondern liegt auf Platz drei der Raumfahrerliste.

Neben den beiden Amerikanern arbeiten derzeit der Franzose Thomas Pesquet sowie die Russen Oleg Nowizki und Fjodor Jurtschichin auf der ISS, die in etwa 400 Kilometer Entfernung um die Erde kreist.