Moskau (dpa) - Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist nach zwei Tagen Flug in der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Das Raumschiff «Sojus MS-09» dockte am Freitag am russischen ISS-Modul «Rasswet» (Morgendämmerung) an.

Nach einem Druckausgleich öffnete sich die Verbindungsluke zwischen der Station und der Sojus und machte für Gerst und seine zwei Crew-Kollegen den Weg frei in ihr neues Zuhause in der Schwerelosigkeit. In blauen Overalls schwebten sie in die ISS, wo sie die US-Astronauten Andrew Feustel und Richard Arnold sowie der Kosmonaut Oleg Artjemjew in blauen, weißgeblümten Hawaiihemden erwarteten.

Die Raumfahrer begrüßten sich mit Umarmungen. Gerst ließ als Erstes die kleine Maus aus der TV-«Sendung mit der Maus» schweben - auch mit Raumanzug. Später gab es ein erstes gemeinsames Foto der nun wieder sechsköpfigen Besatzung.

Gerst war am Mittwoch mit dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gestartet. Zahlreiche Fans von «Astro-Alex» hatten bei Liveübertragungen in Deutschland mitgefiebert. Er soll bis Dezember bleiben, im Herbst übernimmt er als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation.

Problemlos hatte die Sojus am Freitagnachmittag an die Raumstation angedockt. In der Flugleitzentrale in Koroljow bei Moskau verfolgten Raumfahrtfunktionäre der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), der US-Weltraumbehörde Nasa und der russischen Organisation Roskosmos das Manöver ruhig und routiniert - ohne Jubel und Applaus. Auch Gersts Eltern waren in der Flugleitzentrale dabei. Sie saßen auf der Tribüne und schauten auf den riesigen Bildschirm.

«Je unspektakulärer, desto sicherer ist es», kommentierte der deutsche Astronaut Matthias Maurer das Andockmanöver. Er richtete den Blick auf die nächsten Tage: «Am Samstag steht Hausputz auf dem Programm. Vielleicht übernimmt aber erstmal die alte Crew das Putzen. Sonntag ist frei, Montag geht die Arbeit dann los.»

Glückwünsche aus aller Welt begleiteten die Ankunft Gersts und seiner Kollegen auf der ISS. «Willkommen in Eurem neuen Zuhause», twitterte die Esa, als die Livebilder vom Andockmanöver über die Bildschirme flimmerten. Video-Bilder der Esa und der Nasa zeigten, wie die Kapsel im Licht des orbitalen Sonneruntergangs Meter für Meter näher kam. Darunter war die Erde zu sehen, mit Ozeanen, Gebirgen und Wolken. «Was für ein Blick» und «Viel Glück» kommentierten Zuschauer die Übertragung auf der Nasa-Seite.