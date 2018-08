Cohnen : Ja, mit der Versetzung in die 11. Klasse hatte man diesen Abschluss automatisch – und zwar ohne weitere Prüfung. Man ging und geht zu Recht davon aus, dass die Bildungsqualität am Gymnasium die höchste ist.

Aachen. Die Elternverbände in Nordrhein-Westfalen haben erbittert für die Wiedereinführung des Abiturs nach neun Jahren (G9) gekämpft. Nun soll es kommen. Im Interview spricht Dieter Cohnen, der stellvertretende Vorsitzende der Landeselternschaft NRW an Gymnasien, über die Abkehr vom „Turbo-Abitur“ und die Politik der neuen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

Cohnen : Generell ja, aber es ist noch ein langer Weg. Wir möchten gern in die Erstellung der Kernlehrpläne eingebunden werden. Die Erstellung sollte nicht nur beim Landesinstitut Qualis in kleinen Gruppen stattfinden. Die Kompetenz der Lehrerverbände und auch die Expertise der Elternverbände und der Landesschülervertretung sollte berücksichtigt werden.

Cohnen: Wir wären in der Menschheitsgeschichte jedenfalls nicht so weit gekommen, wenn nicht Menschen ihr Wissen weitergegeben und Bücher geschrieben hätten. Heutzutage sagt man im Sinne der Kompetenzorientierung: Schau, da ist der Bücherschrank. Da sind Bücher, die dir helfen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das zielführend ist. Schließlich muss ich verstehen können, was drin steht.

Das andere große Streitthema in der Schulpolitik ist die Inklusion. Wie bewerten Sie den jetzigen Vorstoß, die Inklusion an einigen Schulen zu bündeln? Das wird mitunter heftig kritisiert.

Cohnen: Vor allem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) scheint der Verteidiger des Inklusionsgedanken von Frau Löhrmann zu sein und ist dagegen. Aber Inklusion nach dem Gießkannen-Prinzip funktioniert nicht. Ich habe viele Eltern von Kindern mit Förderbedarf kennengelernt, die mir gesagt haben: Was bis jetzt stattfindet, ist eine Katastrophe für Kinder, Lehrer und Eltern. Wir wollen Inklusion, aber nicht auf dem Rücken der Kinder. Wer eine Behinderung hat, aber zielgleich mit den nicht behinderten Kindern das Abitur erwerben kann, der soll das auch machen. Das war im Übrigen immer schon so. Gymnasien haben sich nie gegenüber Kindern verschlossen, die zielgleich das Abitur erwerben wollten. Immer zu sagen, dass die Inklusion doch in anderen Ländern toll funktioniert, hilft uns nicht weiter.

Funktioniert es denn in anderen Ländern, weil die Kinder dort ohnehin länger gemeinsam lernen und es kein gegliedertes Schulsystem wie hier gibt?

Cohnen: Sicher nicht in erster Linie deshalb, sondern vor allem, weil die Klassen zum Beispiel in Skandinavien viel kleiner sind. Außerdem gibt es zwei Lehrer pro Klasse. Wenn man in jeder Klasse an einer Regelschule zwei Lehrer hat, von denen einer fähig ist, auf den Förderbedarf der behinderten Kinder einzugehen, wird sich niemand gegen Inklusion an allen Regelschulen wehren. Aber wir haben in Deutschland schlichtweg ein Ressourcenproblem, weil wir nicht genug Sonderpädagogen haben. So lange diese Situation aber so ist, wie sie ist, muss man die Inklusion auf Schwerpunktschulen beschränken, damit die Kinder mit Förderbedarf wirkliche Inklusion erleben können. Die Holzhammermethode von Frau Löhrmann oder diesem GEW-Bündnis, das sich vor einigen Wochen gegründet hat, bei dem alle Förderschulen abgeschafft werden sollen, ist ein Verbrechen an den Kindern. Frau Gebauers Pläne der Bündelung sind deshalb ein erster Schritt in die richtige Richtung.