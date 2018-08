Die EU-Kommission will die Klimaziele verschärfen. Viele Menschen finden Klima- und Naturschutz wichtig. Konkret etwas zu tun, fällt aber gar nicht so leicht. Doch es gibt Lösungsansätze.

Kassel/Osnabrück. Weltwirtschaft und Konsum wachsen, die Autos werden zahlreicher und größer, die Wohnungen auch. Doch der doch die Belastbarkeit der Erde hat Grenzen. Klimaforscher warnen sogar vor einer möglichen Heißzeit mit fünf bis sechs Grad Erderwärmung und mahnen eine fundamentale Neuorientierung menschlicher Werte und des Verhaltens an.

Einem umwelt- und vor allem klimafreundlichen Verhalten steht jedoch vieles im Weg: «Als Studenten fahren sie noch Rad, später bringen dieselben Menschen ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten. Wenn ich mich selbst ansehe, gibt es auch immer verschiedene Anreize, gegen den Klimaschutz», sagt Andreas Ernst, Psychologe und Professor für Umweltsystemanalyse an der Universität Kassel. «Warum soll man seine Kinder nicht in den Kindergarten fahren, wenn es andere tun? Warum soll ich etwas tun, wenn andere den Gewinn haben?»

«Morgen höre ich auf.»

Ernst sieht in vielen Bereichen einen «Heute-Morgen-Konflikt»: «Morgen höre ich auf.» Das sei wie beim Rauchen, wo aber auch ein Ausstieg gelingen könne. «Menschen, die damit aufhören wollten, versuchen sich fernzuhalten von Rauchern, stellen Aschenbecher weg, lassen sich helfen, suchen Gruppen mit Gleichgesinnten.» Wichtig sei immer: «Man muss freundlich mit sich umgehen.»

Keine einzelne schnelle Lösung

Es gebe beim Klimaschutz keine einzelne, schnelle Lösung. Auch Technologien seien keine alleinige Rettung. Der Prozess gleiche eher einer Kaskade. Sich selbst schlau zu machen sei wichtig und sich selbst mit den richtigen Menschen zu umgeben: «Sich treffen mit Gleichgesinnten, die gemeinsame Werte teilen, im Internet, in Gruppen, in Institutionen von Stadtteilen oder in der Politik», sagte Ernst - etwa mit Menschen, die eben auch mal im Anzug radfahren.

Wuppertaler Wissenschaftler plädiert für höhere EU-Standards

Der Klimaforscher Michael Kopatz setzt vor allem auf Vorgaben durch die Politik, die dem Verbraucher nicht die alleinige Verantwortung zuschieben sollte. «Mit dem Politikerspruch «Der Konsument entscheidet an der Ladentheke» sind die Konzerne aus dem Schneider», sagt der Autor des Buches «Ökoroutine». Der Wissenschaftler des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie plädiert dafür, EU-weit höhere Standards einzuführen, was den Umweltschutz und Energieverbrauch betrifft. «Öko wird nur zur Routine, wenn wir die Verhältnisse verändern», betont Kopatz, der sich in Osnabrück als Kommunalpolitiker der Grünen engagiert.