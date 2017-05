Drei Ehepaare werden mit der Aussicht auf riesige Provisionen und einem alten Trick um Zehntausende Euro betrogen. Wie kann so etwas heute noch passieren?

Aachen. Um Roccos Geschichte glauben zu können, muss man eigentlich gehört haben, wie Rocco sie erzählt. Rocco K. ist ein 42 Jahre alter Frührentner aus Sachsen. Vergangene Woche saß er im Zeugenstand des Saales A 1.018 im Aachener Landgericht und erzählte, fast zwei Stunden lang.

Roccos Geschichte begann im August, als er sein Fachwerkhaus in Sachsen im Internet zum Verkauf inserierte. Noch am selben Tag meldete sich ein potenzieller Käufer, und schon nach wenigen Mails war klar, dass der Mann das Haus kaufen würde. Es handelte sich um Captain Ray Hartman, einen in Afghanistan stationierten Offizier des US-Geheimdienstes, Witwer, Vater zweier Töchter, kurz vor der Pensionierung. Seinen Lebensabend wolle er in Sachsen verbringen, schilderte er Rocco in mehreren Mails und Telefonaten. In wenigen Tagen entstand so etwas wie ein Vertrauensverhältnis, Rocco dachte, der Zufall hätte ihm einen neuen Freund zugesellt.

Was die Bezahlung des Hauses betraf, sollte es keine Probleme geben: Captain Hartman hatte in Afghanistan 10,2 Millionen Euro bei der Taliban sichergestellt. Wie nebenbei schrieb er Rocco, er suche einen vertrauenswürdigen Menschen in Deutschland, der das Geld bis zu seiner, Hartmans, Pensionierung aufbewahre. Rocco bot sich an, Hartman war begeistert und bereitete den Versand des Geldes vor.

Rocco, der Frührentner, witterte die Chance seines Lebens

Einige Tage später rief Hartman an und sagte, das Geld sei unterwegs nach Istanbul, von dort aus werde es nach Deutschland transportiert. Unvorhergesehenerweise sei eine kleine Gebühr für den diplomatische Transport zu entrichten, ob Rocco dafür nicht aufkommen könne. Wenn das Geld in Deutschland sei, könne Rocco sich die Summe aus dem Koffer nehmen, außerdem 20 Prozent der 10,2 Millionen Euro, sozusagen als Provision. 20 Prozent, das wären 2,04 Millionen Euro.

Endlich sollte auch er einmal Glück haben, dachte Rocco. Und weil der Geheimdienstoffizier Ray Hartman sich als ausnehmend zuvorkommender, herzlicher und freundlicher Mensch gab, sagte Rocco zu. Hartman bat Rocco, einem Verbindungsmann in der Türkei, Chefdiplomat Kocak, 1750 Euro zu überweisen, und Rocco überwies. Als die Nachricht kam, Hartmans 10,2 Millionen seien nun in Leipzig eingetroffen, wurden überraschenderweise weitere 6200 Euro fällig, für den Transport von der Türkei nach Deutschland. Rocco, immer die 2,04 Millionen Euro im Sinn, sagte zu.