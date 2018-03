Hamburg. Wegen eines Notarzteinsatzes auf der Bahnstrecke ist der gesamte Zugverkehr von Hamburg in Richtung Süden am Mittwochabend für fast zwei Stunden zum Erliegen gekommen. Es seien alle sechs Gleise nahe Harburg gesperrt worden, auch die wichtige Nord-Süd-Verbindung in Richtung Hannover, sagte ein Bahnsprecher. Betroffen waren sowohl der Regional- und Fernverkehr als auch die S-Bahn.

Nach Polizeiangaben hatte ein Lokführer um 18.42 Uhr nach eigenen Angaben zwei Jugendliche im Gleis gesehen und befürchtet, einen von ihnen mit seinem Zug angefahren zu haben. Gefunden wurde bei der anschließenden Suche aber niemand. Gegen 20.17 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Es gebe aber zunächst noch einige Verspätungen, sagte eine Bahnsprecherin. dpa