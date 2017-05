Heute ist es meist heiter und niederschlagsfrei. In Ostwestfahlen zeigen sich früh und auch tagsüber einzelne Wolkenfelder. Mit viel Sonnenschein steigt die Temperatur im Rheinland bis auf sommerliche 28 Grad, im Weserbergland auf 24 Grad. Der Wind weht meist schwach, vorherrschend aus Nordost. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel klar und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 15 bis 10 Grad.

Am Samstag scheint bei wolkenlosem Himmel die Sonne und es ist niederschlagsfrei. Die Temperatur am Nachmittag liegt zwischen 28 und 30 Grad, im Rheinland sind auch 32 Grad möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Ost.

In der Nacht zum Sonntag ist es klar und niederschlagsfrei. Bis zum Morgen geht die Temperatur auf 16 bis 11 Grad zurück.



Am Sonntag wird es noch einmal sommerlich warm mit Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad. Im Tagesverlauf können sich allerdings erste kräftige Hitzegewitter mit heftigem Starkregen und Hagel ausbilden. Dabei frischt der Wind mit stürmischen Böen oder Sturmböen auf. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach, in Böen mäßig bis frisch aus südlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag kann es anfangs noch zu einzelnen Gewittern kommen. Später ist es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 18 bis 14 Grad zurück.

Am Montag ist es bei hohen und mittelhohen Wolkenfeldern wolkig, teils auch heiter. Im Laufe des Tages besteht zunächst nur geringe Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einzelne Schauer oder Gewitter. Dabei kann es erneut zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Zum Abend nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit zu. Die Temperatur erreicht 28 bis 31 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei dichterer Bewölkung und im Laufe der Nacht können weitere teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Die Temperatur geht auf 19 bis 15 Grad zurück.