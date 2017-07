Bei der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. werden immer wieder geschwächte oder verletzte Fledermäuse abgegeben. Die Biologische Station kümmert sich um die Erstversorgung und vermittelt die Tiere dann an speziell geschulte ehrenamtliche Fledermauspfleger, damit sie gesund gepflegt und wieder in Freiheit entlassen werden können. Sind die Tiere aber schwer verletzt, müssen sie schnellstmöglich zu einer Fachtierärztin. Die nächste Tierärztin, die sich auf Fledermäuse spezialisiert, befindet sich in Hannover.

Am Donnerstag wurde eine Zwergfledermaus mit gebrochenem Oberarm bei der Biologischen Station abgegeben. Versuche, sie über eine Mitfahrzentrale nach Hannover transportieren zu lassen, waren bislang leider nicht erfolgreich. Daher der Aufruf der Biostation: falls jemand in den nächsten Tagen - gerne auch am Wochenende - nach Hannover fährt und die Fledermaus bei der Tierärztin abgeben kann, möge er sich bitte bei der Leiterin der Biologischen Station, Dr. Britta Kunz, melden (Tel. 0175 7420833).

Die Biologische Station kommt nach Absprache für eventuell entstehende Zusatzkosten, etwa für gefahrene Umwege, auf. Die Untere Naturschutzbehörde ist von der Aktion in Kenntnis gesetzt und hat diese genehmigt. Wer Interesse hat, selbst ehrenamtlich in der Fledermauspflege tätig zu werden, kann sich auch bei der Biologischen Station melden.