Der Verband Aeternitas, ein Verein, der Verbraucher in organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten rund um den Trauerfall informiert, versucht mit einem aktuellen Rechtsgutachten Klarheit in die Sache zu bringen. Danach sind die nach der Verbrennung des Leichnams verbleibenden Edelmetalle zunächst einmal im rechtlichen Sinne „herrenlos“. Ein Aneignungsrecht an diesen herrenlosen Gegenständen hätten sodann die Erben oder (wenn diese nicht feststehen) erst einmal die Hinterbliebenen des Verstorbenen.

Und wie gehen Krematorien in der Praxis mit dieser Frage um? Aeternitas-Vorsitzender Christoph Keldenich geht davon aus, dass in einigen wenigen Krematorien alle Metalle in der Asche belassen würden – also mit in die Urne kommen. In anderen werde alles entnommen. Es lasse sich aber kaum abschätzen, wie oft das Zahngold bei den Krematorien verbleibt und von diesen verwertet wird und wie oft die Angehörigen es haben möchten. Keldenich: „Dies ist ein so heikles Thema, dass die wenigsten kommunalen und privaten Betreiber damit transparent und offen umgehen.“

Meist gibt es keinen Kontakt der Angehörigen zum Krematorium

Auch ein Herausgabeverlangen der Angehörigen dürfte selten vorkommen. Aus Unwissenheit und Pietätsgefühl würden hier so gut wie keine Forderungen gestellt, schätzt Keldenich. Teilweise werde dieses Geltendmachen von Ansprüchen den Angehörigen aber auch unattraktiv gemacht. „Zum Beispiel, wenn sie aus Gründen der Transparenz bei der Entnahme anwesend sein sollen oder Verwaltungsgebühren für die Tätigkeit der Entnahme zahlen sollen.“

Was aber passiert mit dem Erlös aus dem Verkauf des Zahngolds, wenn die Krematorien dieses für sich in Anspruch nehmen? Der Aeternitas-Vorsitzende dazu: „Wir denken, dass der Großteil der Erlöse für wohltätige Zwecke gespendet wird, können dies aber nicht belegen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Erlöse bei den öffentlichen Betreibern eher dem eigenen Haushalt zugute kommen als bei privaten. Denkbar ist auch, dass nur ein Teil der Erlöse für Spenden eingesetzt wird, zum Beispiel der Außendarstellung halber.“

Und wenn Angehörige eben dies nicht geschehen lassen wollen, sondern das Gold für sich beanspruchen – bleibt es dann ihrer Initiative überlassen, das Thema von sich aus anzusprechen? Dazu hätten sie oft gar nicht die Gelegenheit, gibt Keldenich zu bedenken. Denn die wenigsten Angehörigen stünden im Kontakt mit den Krematorien, sondern nur mit dem Bestattungsunternehmen. Diesem werde der Auftrag erteilt, eine Feuerbestattung durchführen zu lassen, weitere Einzelheiten würden nicht besprochen.

Es gebe allerdings auch Vordrucke der Krematorien, die den Bestattern zur Verfügung gestellt werden, auf denen die Praxis vor Ort und die entsprechende Verfahrensweise dargestellt werde. Hier müsse der Kunde dann die Entscheidung treffen. Nach Erkenntnissen von Aeternitas ist das aber eher selten der Fall. Und so bleibt es dann doch den Angehörigen überlassen, das heikle Thema aktiv anzusprechen.