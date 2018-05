Berlin (dpa) - Wann bei der Fußball-WM das erste Tor fällt, steht für

Zuschauer, die das Fernsehsignal per Streaming empfangen, jetzt schon

fest: Nämlich mindestens 20 Sekunden später. Dann erst geht der Ball

auf den TV-Geräten ins Tor - bestenfalls.

Es bleibe bei der Übertragung alles beim Alten, das TV-Signal komme

teilweise «erschreckend langsam» auf den Fernsehern an, sagte Ulrike

Kuhlmann, Redakteurin beim IT-Fachmagazin «c't», der Deutschen

Presse-Agentur. Die Redaktion hatte die Ausstrahlung über

verschiedene Wege gemessen und teils bis zu 50 Sekunden Zeitunterschied festgestellt - eine halbe Ewigkeit für Fußballfans,

die bei offenem Fenster auf das vom Nachbarn längst bejubelte Tor

warten müssen. «Haben die Nachbarn Zugriff auf Satellitensignale,

können das beim Elfmeterschießen seeehr lange Sekunden werden», sagt

Kuhlmann.

Bereits zur WM vor vier Jahren hatte der Effekt des «zeitversetzten

Fernsehens» bei vielen Zuschauern für Unmut gesorgt. Ganz vorne sind

auch in diesem Jahr die Fans, die per Satellit empfangen. Dabei sei

bei ersten Messungen das Bild in schwacher SD-Auflösung mit 4,5

Sekunden am schnellsten angekommen, obwohl dafür das ausgesendete

HD-Signal noch heruntergerechnet werden müsse, sagt Kuhlmann. Dicht

darauf folgt das Sat-Signal in HD, das eine halbe Sekunde später auf

dem Fernsehbildschirm erscheint, aber auch mit einem deutlich

besseren Bild entschädigt.

Wer sein TV-Programm terrestrisch über DVB-T2 HD erhält, empfängst

die Ausstrahlung im ZDF (2,5 Sekunden Verzögerung zum Sat-SD-Signal)

jedoch deutlich schneller als in der ARD (4,5 Sekunden). Dahinter

folgt den Messungen der «c't» zufolge das Signal über Kabel. In hoher

Auflösung braucht es je nach TV-Sender 6 oder 6,5 Sekunden.

Noch länger müssen Nutzer des Telekom-Angebots «Entertain» auf das

Tor warten. «Die Problematik ist bekannt», sagte Telekom-Sprecher

Malte Reinhardt der dpa. Sie betreffe alle digitalen

Übertragungswege, für die die über Satellit übermittelten Signale

noch transcodiert werden müssten. Aktuell falle die Wiedergabe des

TV-Bilds über das Streaming-Angebot «Entertain» etwa zwischen 8 und

10 Sekunden zurück. Die Telekom arbeite zwar an neuen Technologien,

aber bis zur WM werde sich an der Verzögerung nichts ändern.