Moers Weltkriegsbombe muss entschärft werden

Moers. Verkehrsbehinderungen in und um Moers: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Freitagvormittag in Moers entschärft werden. Dafür wurden in der Stadt Straßen gesperrt, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.