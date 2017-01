Moers Weltkriegsbombe entschärft

Moers. Verkehrsbehinderungen haben in und um Moers den Freitagmorgen geprägt: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten am Donnerstag entdeckt worden. Sie wurde am Vormittag entschärft. Dafür wurden in der Stadt Straßen gesperrt, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Am späten Vormittag war die Arbeit erledigt, die Sperrungen konnten wieder aufgehoben werden.