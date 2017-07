Köln. Erst die Hitze, dann das Donnerwetter: Über NRW haben bis zum Donnerstagmorgen hinein heftige Gewitter getobt. Allein in Köln rückte die Feuerwehr zu rund 550 Einsätzen aus, im Kreis Mettmann waren es mehr als 120. Straßen waren überflutet, Keller standen unter Wasser, im Flug- und Bahnverkehr kam es zu Verspätungen. In Dortmund wurde eine Frau von einem Baum erschlagen.

In Köln stünden viele Unterführungen und Straßenzüge unter Wasser, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zahlreiche Autos blieben liegen. In einer Tiefgarage stand das Wasser 1,50 Meter hoch. Die Kölner Feuerwehr hatte rund 350 Kräfte im Einsatz. Im Hauptbahnhof lief Wasser in Teile der Bahnhofshalle. Am Flughafen Köln/Bonn wurde der Flugbetrieb für 90 Minuten unterbrochen. Insgesamt 15 Flüge starteten verspätet, bei 14 Flügen verzögerte sich die Landung. Ein Flug nach München wurde gestrichen. Auf der Bahnstrecke von Bonn in Richtung Koblenz stürzte ein Baum auf die Oberleitung. Die Folge waren Zugausfälle und Verspätungen.

Mehr als 120 Einsätze im Kreis Mettmann

In Krefeld war die Lage am Donnerstagmorgen laut einem Sprecher der Feuerwehr "verhältnismäßig ruhig". Auf der Traarer Straße mussten die Einsatzkräfte um kurz vor sechs Uhr einen Baum von der Fahrbahn entfernen. Außerdem war ein Keller vollgelaufen. Auch Düsseldorf kam mit 15 kleineren Einsätzen relativ glimpflich davon. Auch ein vermeintlich ertrunkener Schäferhund in einem durch den Starkregen zum reißenden Strom angeschwollenen Bach löste zwar eine große Rettungskation aus, konnte aber eigenständig das rettende Ufer erreichen. Die Feuerwehr Wuppertal meldete bis halb acht gut zehn Einsätze. In Solingen lief ein Gulli voll und überflutete Teile der Kohlfurther Straße.Im Kreis Viersen blieb die Lage am Morgen ruhig. Ganz anders die Sitaution im Kreis Mettmann: Dort musste die Feuerwehr zu mehr als 120 Einsätzen ausrücken.

In Wuppertal begann das Gewitter am Mittwoch gegen 16 Uhr - und sorgte am Nachmittag für "ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen", wie es die Feuerwehr formulierte. Gegen 17.30 zählte man um die zehn Einsätze - zumeist wegen voll gelaufener Keller. In Nächstebreck geriet ein Hochstand in Brand - "vermutlich durch Blitzeinschlag", so die Feuerwehr. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. In Langenfeld kamen mit dem Gewitter heftige Regen- und Hagelschauer, teils mit zentimeterdicken Körnern. Straßen wurden innerhalb weniger Minuten überspült. Auch aus Mettmann gab es Berichte über überflutete Keller. In Heiligenhaus wurden drei Menschen schwer verletzt, als ein Pkw bei Starkregen in den Gegenverkehr schleuderte und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. In Grevenbroich kam es unmittelbar vor Beginn des Unwetters auf der Landstraße L116 zu einem schweren Verkehrsunfall.