Stichverletzung am Hals

Weimar (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 18-Jährigen in Weimar hat es eine weitere vorläufige Festnahme gegeben. Es handele sich um die 30 Jahre alte Lebensgefährtin des tatverdächtigen 23-Jährigen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt.

Sie stehe im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Zudem sei die Obduktion des Toten abgeschlossen. Sie habe ergeben, dass der junge Mann an einer Stichverletzung am Hals verblutete.

Der 23-Jährige habe eine Vorstrafe und sei in Weimar wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll Ende 2015 einen Polizisten bei einer Kontrolle mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Der 18-Jährige hatte sich am Dienstagabend mit schweren Verletzungen in einen Getränkeladen in Weimar geschleppt. Dort wurde ein Notarzt gerufen. Das Opfer starb aber kurze Zeit später. Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich mitten auf der Straße verletzt worden war.