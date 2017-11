Nirgends lässt es sich gemütlicher einen Plausch halten als am Glühweinstand. Eine Übersicht.

Düsseldorf. In diesen Tagen öffnen endlich wieder die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen und das bedeutet nicht zuletzt: Der Glühwein-Konsum der Bevölkerung schnellt in die Höhe. Die Anziehungskraft der Weihnachtsmärkte als Treffpunkt steht außer Frage. Dass es sich durchaus lohnen kann, den heimischen Weihnachtsmarkt zu verlassen und ein paar Kilometer zu fahren, soll unsere kleine Auswahl von großen, beschaulichen oder besonderen Weihnachtsmärkten zeigen.

1: Aachen am Dom

Der Aachener Dom, erbaut im 9. Jahrhundert und erklärtes Weltkulturerbe, ist an sich schon einen Besuch wert. In der Weihnachtszeit ist die Stimmung rund um das Bauwerk noch etwas zauberhafter, die Plätze und Gassen um den Dom bieten Raum für Weihnachtsmarkt-Stände. Laut Veranstalter kommen mittlerweile rund 1,5 Millionen Besucher zum Aachener Weihnachtsmarkt. (Bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am 26.11. von 18 bis 21 Uhr und am 23.12. von 11 bis 18 Uhr)

2: Langerwehe, Schloss Merode

Ein besonderer Ort ist auch das Schloss Merode in Langerwehe. Um das privat betriebene Anwesen wird ein kleines Weihnachtsdorf aufgebaut, auch der Innenhof des Schlosses wird einbezogen. Jeden Abend gibt es Feuerzangenbowle nach „Geheimrezept“. Im Schlosscafé gibt es selbstgemachten Christstollen. (Bis 23. Dezember, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Eintritt 8,50 Euro für Erwachsene am Wochenende)

3: Köln am Dom

Der Tourismusverband NRW bezeichnet den Kölner Weihnachtsmarkt als den beliebtesten in ganz Deutschland: Mit Hunderten Ausstellern bietet der Markt rund um den weltbekannten, eindrucksvollen Dom viel Abwechslung. Dazu gibt es ein kostenloses Bühnenprogramm. (Bis 23. Dezember, sonntags bis mittwochs von 11 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags von 11 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr)

4: Jüchen, Schloss Dyck

An den ersten drei Adventswochenenden öffnet das Schloss Dyck für seinen Weihnachtsmarkt. Neben Geschenkideen zum Kauf wird auch ein Krippenspiel dem Besucher geboten, und natürlich fehlt auch hier nicht das Angebot an Glühwein und gebrannten Mandeln. Die Schlosskulisse ist das ganze Jahr über ein Ort für Veranstaltungen und Feste, die Weihnachtsstimmung taucht die Szenerie aber noch in eine ganz besondere Atmosphäre. (2. bis 17. Dezember, jeweils Samstag und Sonntag, geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Eintritt 13 Euro)