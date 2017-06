Bei einem Einsatz der Feuerwehr explodiert eine Wasserpumpe. Sieben Menschen werden verletzt. Ein Feuerwehrmann erleidet schwere Verletzungen.

Windeck. Beim Löschen eines Brandes im Rhein-Sieg-Kreis ist die Wasserpumpe eines Feuerwehrfahrzeuges explodiert. Dabei sind in Windeck insgesamt sechs Feuerwehrleute und ein Firmenmitarbeiter verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Am Mittwoch war ein holzverarbeitender Betrieb in einer großen Gewerbehalle mit mehreren Firmen in Brand geraten. Warum die Wasserpumpe genau explodierte, war zunächst unklar.

Nach Angaben des Sprechers war an der Pumpe ein Benzinkanister angeschlossen. Hierbei sei es zu einer Verpuffung gekommen. Ein Feuerwehrmann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht laut dem Sprecher keine. Die anderen fünf Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Der Firmenarbeiter erlitt bei Erstlöscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. dpa