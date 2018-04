Amok oder Anschlag? Der „kommentierende Sofortismus“ des digitalen Zeitalters verlangt nach einer schnellen Erklärung – wo es vielmehr auf Prävention und „Bedrohungsmanagement“ ankäme.

Münster/München An Tagen wie dem vergangenen Samstag kann es sogar beruhigend sein, wenn Meldungen falsch sind: Um 18.47 Uhr kündigte ARD-Programmdirektor Volker Herres einen „Brennpunkt“ zu Münster für 20.15 Uhr an, gleich nach der Tagesschau. Tatsächlich fand die Sendung gar nicht statt – glücklicherweise, denn was die ARD um 20.15 Uhr hätte senden können, wäre in dem Satz zusammenzufassen gewesen: „Amok oder Anschlag? Wir wissen es nicht.“

Herres löschte seine Twitter-Nachricht klammheimlich, und bis auf wenige Schnellschüsse, die üblichen Hass-Verbreiter, AfD-Politiker und ihnen nahestehende Publizisten folgten die meisten professionellen Medien und privaten Twitter- und Facebook-Nutzer schließlich der Aufforderung der Polizei Münster, keine Gerüchte und Spekulationen zu veröffentlichen.

Dass Münster ein zweites München erspart blieb, wo es am 22. Juli 2016 zu Massenpaniken mit mindestens 32 völlig unnötig verletzten Personen kam, nachdem der 18-jährige David S. in und um das Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen tötete, fünf verletzte und sich schließlich selbst erschoss, lag nicht zuletzt an den Münsteranern selbst – die sich ruhig und besonnen in Schlangen vor der Uni-Klinik zum Blutspenden anstellten.

Nicht zuletzt diese Bilder nahmen den Versuchen, Panik zu schüren, den Wind aus den digitalen Segeln. Der Anschlag in München 2016 ist bislang das deutsche Schreckensbeispiel dafür, wie aus einer unübersichtlichen Lage, dem medialen Streuen von Gerüchten und zunächst ungeschickter Polizei-Kommunikation eine Großstadt lahmgelegt werden kann und die Polizei sich mit 67 Einsatzorten konfrontiert sieht, von denen 66 sich als Fehlalarme herausstellen.

Bewaffnete Zivilpolizisten wurden von Augenzeugen für Täter gehalten und lösten neue Fehlalarme aus. Diese Verwechselung führte dazu, dass die Polizei noch Stunden nach dem Tod von David S. nach weiteren Tätern fahndete. David S. hatte die ersten Schüsse um 17.51 Uhr abgegeben und sich um 20.30 Uhr erschossen, nachdem er von einer Funkstreife entdeckt worden war.

Das Phänomen, solche Ereignisse sofort zu deuten und zu bewerten nennt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen „kommentierenden Sofortismus“.

„Wir müssen heute anerkennen, dass das Extremereignis die große Stunde der Falschmeldungen und der Gerüchte ist. Menschen sind gewissheitsbedürftig.“

Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler

Da Menschen mit Ungewissheit schlecht umgehen könnten, griffen sie auf das zurück, was sie ohnehin glaubten – und damit vor allem auf Vorurteile. „Wir müssen heute anerkennen, dass das Extremereignis die große Stunde der Falschmeldungen und der Gerüchte ist. Menschen sind gewissheitsbedürftig. In den sozialen Netzwerken, wo jeder frei publizieren kann, werden uns sofort jede Menge Scheingewissheiten angeboten. Wir müssen lernen, zuerst abzuwarten und uns dann möglichst mit der Version des Geschehens auseinandersetzen, die der Wahrheit und der Richtigkeit am nächsten kommt“, so Pörksen am Sonntag in einem Interview mit dem Schweizer SRF.