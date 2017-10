Der gestrige Großeinsatz der Polizei hat eine lange Vorgeschichte. Düsseldorf gilt schon seit Jahrzehnten als Hells-Angels-Gebiet.

Düsseldorf/Erkrath/Krefeld. Der Nebel liegt am frühen Mittwochvormittag dicht über den Feldern in Mittelorbroich. Die Sonne ist noch lange nicht aufgegangen. Die Straße im Krefelder Norden ist menschenleer, die Sicht stark eingeschränkt. Keine 100 Meter weit können die Spezialeinsätzkräfte der Polizei sehen. Dennoch haben sie keine Zeit zu verlieren. Gegen 6 Uhr schlagen sie zu – wie hunderte Kollegen von ihnen landesweit parallel.

Sie öffnen die Vordertür eines Wohnhauses gewaltsam, begeben sich im Schutz ihrer ballistischen Westen und unter Vorhalt ihrer automatischen Waffen ins Haus. Dort treffen sie auf den Mann, der laut Polizei der Präsident der seit gestern verbotenen Rockergruppierung Hells Angels MC Concrete City sein soll. Sie durchsuchen sein Haus, stellen Waffen, Bargeld und eine Kutte der Hells Angels MC Concrete City sicher, die nur einem Anführer gehören kann. Bei den Waffen handelt es sich um einen Revolver, eine Pistole und ein Gewehr.

Der Mann, über den die Polizei gestern keine genaueren Angaben machen will, verhält sich ruhig und kooperativ. Er öffnet den Ermittlern sogar seine Garage. Dort steht eine schwarze Harley Davidson. Das Motorrad wird ebenfalls beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst zu einem Polizeipräsidium gebracht. Zudem werden Kommunikations- und IT-Geräte sowie T-Shirts mit dem Emblem der Gruppe sichergestellt.

Parallel zur Durchsuchung in Mittelorbroich wird auch die Wohnung eines Mannes an der Buddestraße in Krefeld kontrolliert. Auch er soll Mitglied der verbotenen Rockergruppierung sein. Sein Motorrad wird ebenfalls von einem Abschleppdienst an den Haken genommen. Ob bei ihm auch Waffen gefunden wurden, sagt die Polizei nicht. Die Wohnungsinhaber sollen laut Ermittlern nicht in Gewahrsam genommen worden sein. Ein Polizeisprecher aus Essen erklärt: „Es ging bei diesem Einsatz darum, die Verbotsverfügung des Innenministeriums umzusetzen und Vereinsvermögen zu beschlagnahmen.“

Zuvor hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul den Rockerverein Hells Angels MC Concrete City sowie die Teilorganisation Clan 81 Germany verboten und aufgelöst. Zweck und Tätigkeit des Rockerclubs und seiner Unterstützer verstoßen gegen Strafgesetze, heißt es in der Begründung des Verbots.

Eine Bachelor-Arbeit wurde bei der Razzia beschlagnahmt

Auch in Düsseldorf wurden mehrere Objekte durchsucht, darunter eine Auto-Werkstatt in der Nähe des Hauptbahnhofes an der Charlottenstraße. Die allerdings soll seit einer Woche einen neuen Besitzer haben, der nichts mit den Rockern zu tun hat. Auch am Vogelsanger Weg im Norden, wo sich früher das Vereinsgelände befand, sollen die Beamten aufgetaucht sein.