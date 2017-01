Der Montag Was am Montag wichtig wird

Ein 27-jähriger soll eine Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf in Brand gesteckt haben. Von Montag an stehen er und ein weiterer Bewohner vor Gericht.

Angelique Kerber trifft am Montag in ihrem Auftaktmatch (9 Uhr/MEZ/Eurosport) bei den Australien Open auf die Ukrainerin Lessia Zurenko.