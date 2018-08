Wespen überall: Ob im Garten oder im Park – kaum kommen Speisen auf den Tisch, sind die ungebetenen Gäste zur Stelle. Aber warum gibt es dieses Jahr so viele? Und wie kann man sich schützen? Fragen und Antworten zum Thema.

Warum gibt es dieses Jahr so viele Wespen?

Schädlingsbekämpfer haben in diesen Tagen wegen der anhaltenden Hitze und der enorm hohen Wespenzahl Hochkonjunktur. Viele müssen angesichts prall gefüllter Auftragsbücher sogar reihenweise Anfragen ablehnen. «Ich bekomme täglich bis zu 200 Aufträge, aber kann nur bis zu 15 von ihnen ausführen. Deswegen arbeite ich momentan von 8.00 bis 22 Uhr», sagt etwa der Dortmunder Experte Tim Krause.

Einer der Gründe für die hohe Zahl der Wespen ist die anhaltend extreme Hitzewelle. Die sogenannte Schafskälte im Juni, die in früheren Jahren oft einen Rückschlag für die Populationen bedeutete, blieb diesmal weitgehend aus. Auch Überflutungen gab es in den meisten Regionen nicht. Die Nester konnten nach Nabu-Angaben unter diesen Bedingungen groß und stark werden, so dass viele Tiere erfolgreich durchkamen. Julian Heiermann, Zoologe und Insektenexperte beim NABU Naturschutzbund in Berlin, spricht von einem regelrechten «Wespenjahr». Die «klimatischen Bedingungen sind günstig», sagt er.

Die Wespen lieben Trockenheit. Das Aufkommen sei daher größer, aber genaue Zahlen gebe es nicht.

Welche Wespen sind besonders aufdringlich?

Für den Menschen problematisch sind hierzulande eigentlich nur zwei Arten - die Deutsche und die Gemeine Wespe, wie Nabu-Expertin Melanie von Orlow betont. Sie brachten den Wespen den schlechten Ruf überhaupt erst ein. Denn sie tummeln sich gern dort, wo es Leckerbissen gibt wie Grillfleisch und Wurst sowie Eis oder andere zuckersüße Sachen. Weil die Wespen aufdringlich sind und den Menschen meist hektisch umfliegen, werden sie als aggressiv empfunden. Dabei wollen sie eigentlich nur scharf sehen und sind weder aufgeregt noch stechlustig. Die Tiere sehen auf kurze Entfernungen schlecht und kompensieren das durch hohe Fluggeschwindigkeit.

Was provoziert Wespen?

Werden die Wespen durch wildes Herumgefuchtel gereizt oder gequetscht, stechen sie zu. Gleiches gilt, wenn Menschen ihren Nestern zu nahe kommen. Auch Angstschweiß kann Angriffe auslösen. Nicht ratsam ist es zudem, die Tiere wegzupusten. Denn das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt im Wespennest als Alarmsignal. Wespen werden auch von Parfüm oder durftenden Cremes angezogen. Außerdem fliegen sie gern auf bunte Kleidung. Wespen können im Gegensatz zu Bienen mehrfach zustechen.