Basdorf. Wer Stress abbauen und gezielt entspannen will, kann in Brandenburg das „Waldbaden“ ausprobieren. Heilpraktikerin Pia Hötzl bietet diese Art der Entspannung in ihrer Waldpraxis in Basdorf (Barnim) an. Sie führt ihre Klienten in den nahegelegenen Wald, wo sie die Natur unter ihrer Anleitung barfuß und schweigend mit möglichst allen Sinnen erleben.

Inspiriert wurde Hötzl durch das japanische „Shinrin Yoku“ (deutsch: Waldbaden), das dort bereits in den 1980er Jahren erfunden wurde, um gestresste oder schlafgestörte Zeitgenossen zu entspannen. Die Waldmedizin ist seit 2012 an japanischen Universitäten ein eigener Forschungszweig, der sich mittlerweile auch in Deutschland entwickelt. An der Universität Rostock wird an einem zertifizierten Ausbildungsgang zum Waldtherapeuten gearbeitet. Den ersten staatlich anerkannten Kur- und Heilwald Europas gibt es seit dem vergangenen Jahr auf der Ostseeinsel Usedom.