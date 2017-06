Zu dem Hörbuch gibt es ein Begleitheft, in dem jede Geschichte mit- oder nachgelesen werden kann. Schwierige Wörter sind im Anhang in einer Wortliste aufgeführt und übersetzt. Die Hörkrimis gibt es neben Italienisch auch für Französisch, Englisch und Spanisch. Zu den mörderischen Kurzgeschichten gehört auch eine kostenlose Vokabeltrainer-App für Android und iOS. Das MP3-Hörbuch mit Begleitheft ist für rund 10 Euro erhältlich.

Fortgeschrittene können sich gleich an etwas anspruchsvollere Dinge heranwagen. Eine Möglichkeit dafür sind etwa Hörkrimis von Pons, wie beispielsweise dem italienischen «L'incendio». In elf spannenden Kurzgeschichten können die Lernenden auf dem Sprachniveau B1 in die Sprache eintauchen.

Praktisch für die Hosentasche sind die Smart-Sprachführer aus dem Hueber Verlag, zu denen es einen kostenlosen MP3-Download gibt. Die Mini-Sprachführer gibt es etwa für Portugiesisch, Spanisch, Kroatisch, Türkisch oder Italienisch. Das Pocketbuch hilft den Urlaubern schon vor der Reise, sich in typische Situationen vor Ort hineinzuversetzen. In übersichtlichen Rubriken sind die wichtigsten Themen wie Unterkunft, Freizeitaktivitäten oder Notfälle zu finden. In den MP3-Dateien gibt es die richtige Aussprache von Vokabeln und Redewendungen. Die Smart-Reihe gibt es als Buch für rund 6 Euro oder als PDF-Datei für den eBook-Reader für rund 5 Euro.

Ebenfalls aus dem Pons Verlag kommt die «Power Vokabelbox». Mit ihr sollen Lernende in vier Wochen die wichtigsten Vokabeln der Sprache im Niveau A1-A2 kennenlernen. Dafür gibt es auch einen detaillierten Lernplan. Die Box an sich besteht aus 800 thematisch sortierten Lernkarten mit über 1500 Redewendungen und Beispielsätzen.

Wer lieber über das Hören lernt, kann sich alle Wörter der Karten als MP3 herunterladen. Damit kann auch gleich Aussprache trainiert werden. Dazu gibt es hier eine kostenlose Vokabeltrainer-App für iOS- und Android-Geräte. Mit dem in der Box vorhandenen Code können die Benutzer alle Vokabeln direkt in die App transferieren und abrufen. Die Box gibt es für knapp 13 Euro in den Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch sowie Deutsch als Fremdsprache.

Ein Sprachtrainer von Kindern für Kinder ab sieben Jahren ist die neu erschienene Reihe «... entdecken» aus dem Hueber Verlag für die Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch. Der Sprachtrainer besteht aus einem Buch und einer Audio-CD.

Bei der Englisch-Ausgabe verbringen die Kinder einen Tag mit einer einheimischen Freundin in den USA. In kurzen Dialogen lernen Kinder so spielerisch die neue Sprache kennen - Vokabeln und kurze Sätze der fremden Sprache werden eingestreut und dabei gleich erklärt. Die nette Geschichte ist so überwiegend auf Deutsch und auf der CD auch komplett von Kindern eingesprochen worden. Für Smartphones und Tablets gibt es den Sprachführer auch zum Download als PDF und MP3. Als Buch mit CD kostet die Entdecken-Reihe pro Ausgabe 14 Euro, als Download 12 Euro.