Wir haben uns einige Fakten zum Thema Zeitumstellung vorgenommen - und manches als puren Unsinn entlarvt.

Es ist schon wieder so weit: Die Welt dreht an der Uhr. Die Folge ist, dass die Nacht auf den 25. März für 1,6 Millarden Menschen um eine Stunde kürzer ist. Das gilt für Deutschland seit 1980 und ist in allen EU-Mitgliedstaaten einheitlich geregelt. Nicht jedem - eigentlich sogar ziemlich wenigen - Deutschen gefällt das. Herbert Reul gilt als Hüter der Zeit. Für den NRW-Innenminister (CDU) ist die zweimal im Jahr anstehende Uhrumstellung blanker Unsinn. Seit Jahren kämpft er dafür, dass das „sinnlose Uhrendrehen“ endlich aufhört. Seine Argumente: Der Alltag gerate völlig aus dem Takt, der Biorhythmus werde auf eine harte Probe gestellt. Schlaflosigkeit und Unwohlsein seien die Folgen. Aber stimmt das wirklich? Wir haben uns einige Fakten zum Thema Zeitumstellung vorgenommen - und manches als puren Unsinn entlarvt.

Irrtum Nr. 1: Uhrumstellung - nicht Zeitumstellung

Bei der Wortwahl geht es schon einmal los: Landläufig spricht man gern von der "Zeitumstellung", dabei rollen sich aber jedem Semantiker die Zehennägel auf, denn an der Zeit drehen kann keiner, an der Uhr aber schon und so muss es korrekt heißen: Die Uhren werden in der Nacht auf Sonntag auf Sommerzeit umgestellt. Zuständig ist dafür übrigens die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Sie realisiert, dass über einen Langwellensender mit Namen DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main, der Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit der gesetzlichen Zeit versorgt sind.

Irrtum Nr. 2: Sparen wir durch die Umstellung viel Energie?

In unzähligen Studien wurden Mini-Jetlags, Unfälle wegen Übermüdung und Umstellungsprobleme bei Kühen rauf und runter diskutiert. Ob es die gewünschte Energieersparnis gibt, ist umstritten. Die Ölkrise war es im Jahr 1973, die Deutschland dazu veranlasste die Zeitumstellung wieder einzuführen - mit dem Ziel durch eine bessere Nutzung des Tageslichts Energie sparen zu können. Aber geht diese Rechnung wirklich auf? Ja und nein zeigte ein Gutachten für den Bundestag: In Modellsimulationen zum Stromverbrauch deutscher Haushalte für Beleuchtungszwecke wurden Verbrauchsminderungen von weniger als 0,8 % bezogen auf den Jahresstromverbrauch ermittelt (Rückgang von 0,2 % beim nationalen Stromverbrauch). Energie wird also gespart, aber eigentlich zu wenig als das sich der Aufwand wirklich lohnen würde.