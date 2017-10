Heinsberg. Auf einem Supermarktparkplatz in Heinsberg ist eine 70-jährige Frau von einem Lastwagen erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Die Frau sei vom Heck des Lastwagens mitgerissen worden, als dieser über den Parkplatz zur Ladezone des Supermarkts fuhr, berichtete die Polizei. Dabei zog sich die 70-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten. Die «Aachener Nachrichten» hatten zuvor über den Vorfall berichtet.