Heute früh gibt es Frost oder Bodenfrost, tagsüber ist es heiter bis wolkig. Es bleibt trocken.

Heute früh und am Vormittag ist es in Westfalen teils heiter, teils ziehen einige dichtere Wolkenfelder durch, im Rheinland startet der Tag heiter. Am Nachmittag nehmen die Sonnenanteile dann auch in Westfalen zu. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte der Temperatur liegen bei 13 Grad im Weserbergland und 17 Grad im Rheinland, in der Kölner Bucht bei 18 Grad. Der Wind weht schwach und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ist es verbreitet klar. Dabei sinkt die Temperatur auf Werte zwischen 6 und 2 Grad. Örtlich ist vor allem in den Mittelgebirgen von der Eifel bis ins nördliche Weserbergland mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.

Am Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung von Südwesten her. Gegen Mittag kommt in den südlichen Landesteilen teils schauerartiger Regen auf. Der Niederschlag wird am Nachmittag schwächer, greift aber noch etwas weiter nach Norden aus. Die Temperatur steigt auf 18 bis 21 Grad, im Bergland auf Werte um 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Freitag kommt die dichtere Bewölkung weiter nach Nordosten voran, dabei breitet sich schauerartiger, im Rheinland auch teils gewittriger Regen aus. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 8 Grad.

Am Freitag ist es wolkig bis stark bewölkt. Bereits am Vormittag bilden sich erste Schauer, im weiteren Tagesverlauf dann auch häufiger Gewitter, die von Starkregen und Windböen begleitet sind. Unwetter durch heftigen Starkregen sind örtlich wahrscheinlich. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 16 und 21 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Ost. In der Nacht zum Samstag werden bei teils leicht, teils stark bewölktem Himmel die Schauer und Gewitter allmählich weniger. Die Temperatur geht zurück auf 11 bis 8 Grad. DWD