Aachen. Rund 15 Vermummte haben am Rand des Tagebaus Hambach RWE-Sicherheitsleute mit Steinen attackiert. Nach Polizeiangaben von Freitag wollten die RWE-Beschäftigten mitten in der Nacht zwei Barrikaden aus Holz und Sperrgut von einer Landstraße räumen, die im Hambacher Wald endet, als die Vermummten auftauchten. Die hätten sich bedrohlich aufgestellt und Steine in deren Richtung geworfen, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Die RWE-Leute zogen sich zurück und alarmierten die Polizei. Die nahm Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs auf. dpa